Dončić: Še ničesar nisem naredil v ligi NBA, moja pot je še dolga 24ur.com Mladi slovenski košarkarski as Luka Dončić je najboljši igralec meseca zahodne konference lige NBA v izboru za februar. To je Dončićeva druga nagrada za igralca meseca, prva po novembra 2019. Ljubljančan je bil tudi ključni košarkar Teksačanov za zmago s 122:113 proti ekipi Golden State Warriors, ko je dosegel kar 41 točk, deset skokov in devet podaj. Dončić, ki je nedavno dopolnil 23 let, je nov...

