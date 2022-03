Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 158 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in kršitelju cestno prometnih predpisov zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S po ...