Mariborski policisti prejeli 320 klicev na pomoč. Kje vse so morali posredovati? Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 320 klicev, od tega 92 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

V opisanem času so obravnavali tudi: – 9 kaznivih dejanj,

– 7 prometnih nesreč I. kategorije,

– 3 prometni nesreči II. kategorije,

– 10 povoženj divjadi,

– 1 kršitelju cestno-prometnih predpisov smo zasegli vozilo, ki g ...

