Slovenija na mešanih ekipnih tekmah ostaja nepremagljiva SiOL.net Urša Bogataj, Lovro Kos, Nika Križnar in Timi Zajc so zanesljivo zmagali na tekmi mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na znameniti skakalnici na Holmenkollnu nad Oslom so za več kot 75 točk ugnali Avstrijo in za 76 točk Norveško. Slovenski skakalke in skakalci so dobili prav vse mešane ekipne tekme v tej sezoni, tudi tisto na olimpijskih igrah v Pekingu.

Sorodno



















Oglasi