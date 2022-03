Najboljši Slovenec to zimo v pokalu Anže Lanišek je bil drugi v Oslu Demokracija Piše: C. R. Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande (271,2 točke) je zmagovalec današnje tekme svetovnega pokala v Oslu, tretje in obenem zadnje iz serije turneje raw air. Zelo dobro je spet nastopil najboljši Slovenec to zimo v pokalu Anže Lanišek (267,1), ki je s sedmega mesta po prvi seriji napredoval na končno drugo. Zmagovalec turneje surovi zrak pa je po današnjem tretjem mestu (266,9 ...

