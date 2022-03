V petek zvečer so se v številnih mestih po Evropi in svetu dogajali shodi v podporo Ukrajini in za konec vojne agresije. Vse je več je tudi pozivov za zaprtje ukrajinskega zračnega prostora. Frankfurt, Lyon, Praga, Tbilisi, Dunaj, Bratislava, Vilna, Rim, Luzern, Pariz so le nekatera mesta, kjer so v petek zvečer množično protestirali proti vojni agresiji Vladimirja Putina na Ukrajino. Skupno se ji ...