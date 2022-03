Policisti protestnikom v Moskvi pregledujejo telefone #video SiOL.net O protestih v podporo Ukrajini, ki se sooča z vojaško agresijo Rusije, danes poročajo iz več mest po vsej Rusiji. Policisti naj bi pridržali več kot dva tisoč protestnikov. V Moskvi so policisti med drugim ustavljali protestnike in pregledovali njihove mobilne telefone. Protesti so sicer sinoči potekali tudi v številnih mestih po svetu. Eden največjih shodov je bil v Zürichu, kjer se je zbralo okoli 40 tisoč ljudi. V Parizu se jih je zbralo več kot 16 tisoč, več tisoč pa tudi v New Yorku.

