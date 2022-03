Vreme: dokaj sončno, ponekod spremenljivo oblačno SiOL.net Danes bo na zahodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

