Začetek tedna oblačen, hladno bo SiOL.net Danes bo na zahodu delno jasno, drugod bo več spremenljive oblačnosti, največ v vzhodnih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem bo termometer pokazal do 11 stopinj Celzija.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Nika Križnar

Tomaž Černe

Rok Kronaveter