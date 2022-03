Ukrajinski olimpijec 17 dni po osvojitvi olimpijske medalje v garaži trepeta za svojo družino SiOL.net 33-letni ukrajinski smučar prostega sloga Aleksandr Abramenko, ki je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil edino olimpijsko medaljo za Ukrajino, in bil zastavonoša ukrajinske olimpijske reprezentance, je še en v nizu številnih Ukrajincev, ki so se znašli v težki življenjski situaciji. Še pred 17 dnevi je stal na zmagovalnem odru in poziral s srebrno olimpijsko medaljo, zdaj se bori za golo preživetje.

Sorodno



Oglasi