Slovenske smučarske skakalke Jerneja Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na srednji skakalnici v Zakopanah osvojile naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. 104,5 točke so zaostale Japonke, Nemke na tretjem mestu pa 123,5 točke. Tekmo je za Slovenijo, ki je bila nesporna favoritinja tekmovanja, odprla Jerneja Repinc Zupančič in je s 93,5 m zaos ...