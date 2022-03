Slovenski mladi upi postali svetovni podprvaki Sportal Smučarski skakalci Taja Bodlaj, Marcel Stržinar, Nika Prevc in Maksim Bartolj so v Zakopanah postali mladinski svetovni podprvaki. Zlato so osvojili Avstrijci, bron pa Nemci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

