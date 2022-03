Mesec: Levica je orodje, s katerim poskušamo svet spreminjati na bolje 24ur.com Koordinator Levice Luka Mesec je na sobotnem kongresu stranke dejal, da je Levica orodje, s katerim poskušajo svet okoli nas spreminjati na bolje. Hkrati je zatrdil, da razume tiste, ki so od njih pričakovali več, a ocenjuje, da so glede na število poslancev v DZ dosegli veliko. Na volitvah bodo stavili tudi na to, da država dobi vlado z Levico.

