(FOTO) Mesec na kongresu Levice v Mariboru: "Na volitve gremo, da premagamo desnico in da dobimo vlado z Levico" Večer Med bolj znanimi kandidati za volitve so ob predsedniku Luki Mesecu in nekaterih dosedanjih poslancih še Svetlana Slapšak, Tatjana Greif, Vladimir Šega, Luka Omladič in Aleš Gulič

Sorodno



















































Oglasi