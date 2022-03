Zmaji zadovoljni zapuščajo Bar 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. krogu regionalne lige Aba v gosteh ugnali črnogorski Mornar. Po izenačenem prvem polčasu so zmaji v drugem dali v višjo prestavo in v zadnji četrtini srečanje zanesljivo pripeljali do konca. Bilo je 79:101. Po 17 točk sta za Ljubljančane dosegla Jacon Pullen in Yogi Ferrell.

Sorodno







Oglasi