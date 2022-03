Bitka je dobljena, vojna še zdaleč ne SiOL.net Košarkarji Krke so v nedeljo dosegli zelo pomembno zmago v boju za obstanek v ligi NBA. V Novem mestu so s 87:84 ugnali Split in tako ohranjajo upe po obstanku v regionalni ligi. "Zdaj ni nobene agonije. Zmagali smo eno od tekem, bomo pa poskusili do konca lige še koga presenetiti," je po zmagi dejal trener Krke Dalibor Damjanović.

