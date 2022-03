Celjski nogometaši so v 25. krogu državnega prvenstva doma gostili NK Radomlje in iztržili le točko, s čimer so izpustili priložnost, da Radomlje prehitijo na sedmem mestu prvenstvene lestvice. V tekmo sta obe ekipi vstopili pasivno. Prva resnejša priložnost na tekmi se je ponudila gostom v 25. minuti, ko so zapretili s protinapada, a je Zaletel akcijo prekinil tik pred vrati Rozmana. Preostanek p ...