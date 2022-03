Kam je odšel Marko? 24ur.com Policisti policijske postaje Maribor I so dobili prijavo o pogrešani osebi. Gre za 41-letnega Marka Vršiča iz Maribora, ki so ga nazadnje videli v sredo, 2. marca, okoli 2.30, ko je odšel neznano kam. Od doma je odšel peš, pri sebi nima dokumentov in mobilnega telefona.

