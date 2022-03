[Neznano kam odšel brez dokumentov in mobilnega telefona] V Mariboru svojci že 5 dni pogrešajo 41-letnega Marka Vršiča Politikis Od srede pogrešajo 41-letnega Marka Vršiča iz Maribora, ko je okoli 2.30 peš odšel od doma neznano kam. Pogrešani Marko Vršič je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave, težak okoli 65 kilogramov, oblečen v temno modro bundo, sivo jopico s črnimi črtami, črne ozke kavbojke in sive športne copate, so sporočili s Policijske uprave Maribor. […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Andreja Slokar

Tina Robnik

Anže Lanišek

Luka Dončić