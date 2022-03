Sladka zmaga Jana Oblaka z Atleticom SiOL.net Nogometaši vodilnega Reala so v soboto po preobratu visoko premagali Real Sociedad (4:1) in prednost pred Sevillo, ki je v petek remizirala z Alavesom, povečali na osem točk. Preobrat je uprizorila tudi Barcelona in v nedeljo premagala Elche z 2:1. Katalonci so se na lestvici povzpeli na tretje mesto, Atletico pa se je z Janom Oblakom zvečer po zmagi pri Betisu v Sevilli (3:1) povzpel na četrto mesto, ki še pelje v ligo prvakov.

