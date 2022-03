Izrazit skok cen goriv Lokalec.si Portal Moje finance poroča, da je podražitev dizla na mediteranskih trgih še izrazitejša od sicer visoke rasti cen nafte. Jutri, 8. marca, je zato pričakovati skok maloprodajnih cen goriv. Moje finance tako poročajo, da analiza gibanja cen dizla in bencina sporoča, da bomo priča rekordnim cenam dizla, približala se bo tudi cena bencina. Pri OMW so opazili, da so že pred torkom začeli dvigovati cen ...

