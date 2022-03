Cene pogonskih goriv so se pričakovano zvišale, a razlogov za paniko ni Politikis Cene naftnih derivatov so se danes, v skladu s pričakovanji, na številnih bencinskih servisih v Sloveniji močno dvignile. Tako cene 95-oktanskega bencina kot dizla so s tem dosegle nove rekordne vrednosti. Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je bilo treba danes zjutraj za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,563 evra, za liter dizla pa 1,670 evra. […]

