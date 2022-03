Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Iz Moskve, Sankt Peterburga in drugih največjih ruskih mest poročajo o protestih proti vojni v Ukrajini. Policija je številne grobo pretepla in prijela. Poročajo o masovnih aretacijah. Množice Rusov iz Moskve, Sankt Peterburga in drugih ruskih mest so danes zahtevale konec vojne v Ukrajini, ki jo je začel Putinov režim. Kot je razbrati predvsem iz socialnih omrežij, so ...