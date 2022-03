Umrl je Mihael Glavan, raziskovalec in urednik rokopisnega gradiva Večer Bil je izvrsten poznavalec zapuščine slovenskih protestantov, zlasti dela in življenja Primoža Trubarja, a je z enako natančnostjo in občutkom raziskoval tudi pomembne avtorje 20. stoletja. Njegova posebna pozornost je veljala Edvardu Kocbeku.

