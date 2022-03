Staro in dragoceno je varoval in predstavljal javnosti Primorske novice V 77. letu starosti je ponoči na svojem domu v Stični umrl Mihael Glavan, strokovnjak za rokopisno in staro knjižno gradivo ter vse do upokojitve vrsto let vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK).

