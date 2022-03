Zaposleni na RTV: Zahtevamo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo 24ur.com Zgodaj popoldne so se pred stavbo RTV Slovenija (RTVS) zbrali zaposleni, ki so predstavili "zahteve za ohranitev nepristranskosti in profesionalnosti javnega servisa", so sporočili iz aktiva novinarjev informativnega programa TVS. Kot so poudarili na novinarski konferenci, je "prvi program vse bolj osiromašen, spored ne drži, odločitve o prenosih oddaj in shodov pa presenečajo ne le javnost, ampa...

