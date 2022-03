Novinarji so protestirali, iz Dnevnika pa so kasneje izginile njihove izjave. Urednica je danes kolegom pojasnila ozadje Večer Pripravljenih izjav novinarjev Saše Krajnca, Marcela Štefančiča in Erike Žnidaršič o dogajanju na RTV Slovenija niso predvajali v televizijskem Dnevniku, ker naj odgovorna urednica ne bi soglašala z vsebino.

