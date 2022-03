Cepljenje z Moderno za otroke do 11 leta v Sloveniji še ni potrjeno 24ur.com Otroci, stari od šestega do 11 leta, se s cepivom Moderne pri nas še ne morejo cepiti. O tem namreč svetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) še ni odločala. Je pa svetovalna skupina dala zeleno luč poživitvenemu odmerku za otroke, stare od 12 do 17 let s Pfizerjevim cepivom. In ne glede na to, da Moderna za to starostno skupino še ni odobrena v Sloveniji, ...

