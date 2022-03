Včeraj opravljenih več kot 14.000 testov, delež okužb nekoliko višji Lokalec.si V ponedeljek so v Sloveniji ob 1849 PCR-testih in 14.186 hitrih antigenskih testih potrdili 3141 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 24.914 primerov aktivnih okužb, kar je 828 več kot dan prej. V ponedeljek so pristojni potrdili 2395 okužb z novim koronavirusom več kot dan prej. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom so potrdili 130 okužb ...

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jernej Vrtovec

Zdravko Počivalšek

Igor E. Bergant