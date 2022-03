"Eden najlepših mednarodnih trenutkov v skakalni družini" SiOL.net "Stati tu na Holmenkollnu in mu čestitati ob zmagi je eden najlepših trenutkov v skakalni družini, in to v mednarodnem smislu. Prejeli smo mnogo čestitk, ogromno ljudi je bilo ganjenih do solz," je po neverjetni zgodbi, ki jo je v nedeljo z zmago spisal Norvežan Daniel Andre Tande, dejal trener skandinavske reprezentance Alexander Stöckl.

