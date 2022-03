Danes sta se srečali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch in predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem dr. Barbara Riman. Pogovori so potekali predvsem v smeri tematik, ki se dotikajo slovenske skupnosti na Hrvaškem in o prihodnjih Interreg programih. Poseben poudarek pa sta sogovornici namenili tudi pomenu slovenščine, ki se jo uči vedno več interesentov. Min ...