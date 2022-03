Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes z veseljem sprejela mlade študente iz Porabja, ki letošnje leto utrjujejo in nadgrajujejo znanje slovenskega jezika v okviru Leta plus, ki tudi mladim iz zamejstva in izseljenstva omogoča, da se kvalitetno vpeljejo v študij na slovenskih univerzah. V prijetnem in sproščenem pogovoru so študentje ministrico seznanili z izk ...