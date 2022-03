Zaskrbljenost in pesimizem od izbruha vojne v Ukrajini višja kot kadarkoli v času epidemije Lokalec.si Javnomnenjska raziskava družbe Valicon, ki je obravnavala odzive javnosti na vojno v Ukrajini, kaže na to, da sta stopnji zaskrbljenosti in pesimizma med slovensko javnostjo višja kot kadarkoli v času epidemije. Podobna slika je tudi v državah zahodnega Balkana. Raziskava je poleg slovenske javnosti zajela tudi prebivalce Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Med državami je moč opaziti veliko ...

