Kako sta se modna in lepotna industrija odzvali na vojno v Ukrajini? SiOL.net Od znatnih donacij neprofitnim organizacijam za begunce do ustavitve poslovanja v Rusiji - tudi modna in lepotna industrija združujeta moči za podporo tistim, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini.

Sorodno



























































Oglasi