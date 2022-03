Po skoraj dveh tednih od začetka ruske specialne operacije, katere namen naj bi bil “demilitarizacija in denacifikacija” Ukrajine, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski povedal, da si želi dialoga in zavrača ultimate. Ob tem je dodal, da se je pripravljen pogajati glede določenih “kompromisov” glede Ljudskih republik Doneck in Lugansk ter Krima. Ukrajina je že pred dnevi moškim, starim med 1 ...