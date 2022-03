Zelenski pripravljen na dialog z Rusijo glede Donbasa in Krima, ne pa na predajo Lokalec.si Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pripravljen na dialog z Rusijo glede statusa polotoka Krim in separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ne pristaja pa na kapitulacijo. “Lahko se pogovarjamo, kako bodo živeli ljudje na teh območjih,” je v ponedeljek zvečer dejal v pogovoru za ameriško televizijsko postajo ABC. “Pripravljen sem na dialog, ne pa na kapitulacijo,” je deja ...

