Ganna in Evenepoel z novostjo do rahle prednosti pred Pogačarjem RTV Slovenija Na kronometru dirke od Tirenskega do Jadranskega morja sta najhitrejša tekmovalca Filippo Ganna in Remco Evenepoel slovenskega asa Tadeja Pogačarja premagala tudi z ukano, ki prinaša minimalno prednost.

Sorodno

























Oglasi