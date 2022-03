Istrski župani soglasno proti plinskemu terminalu Primorske novice Župani slovenske Istre so na današnji redni koordinaciji soglašali, da ne more priti do umestitve plinskega terminala v tem delu Jadrana, je po sestanku pojasnil koprski župan Aleš Bržan. Kot je dodal, sam upa, da bodo lahko pomagali pri zagotovitvi energetske stabilnosti naše države, "ampak to brez plinskega terminala v našem morju".

