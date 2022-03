Istrski župani soglasno proti plinskemu terminalu v severnem Jadranu Energetika.NET Župani Slovenske Istre so na včerajšnji redni koordinaciji soglašali, da do umestitve terminala za utekočinjen zemeljski plin (UZP) v severnem Jadranu ne more priti, so za Energetiko.NET sporočili iz kabineta koprskega župana Aleša Bržana.

