Kučan: Dvignimo glas za takojšnjo ustavitev vojne zurnal24.si Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Šenčur je danes v Šenčurju pripravila komemoracijo ob 80. obletnici tragičnega Šenčurskega dogodka oziroma v spomin na požig in žrtve Pipanove in Sušnikove družine. Slavnostni govornik je bil prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je v nagovoru obsodil vojno v Ukrajini in pozval k prizadevanju za mir ter k humanitarni pomoči.

