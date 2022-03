Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan je včeraj v Šenčurju spregovoril ob obletnici ustanovitve Kokrške čete in žrtev Pipanove ter Sušnikove družine. V govoru, ki ga je naslovil Ukrajinski boj proti Evropi avtokratskih, iliberalnih, nacionalističnih in nesolidarnih demokracij je poudaril, da se v vojni pokažejo najsvetlejše, pa tudi najtemnejše strani človeka, najvišje vrednote in tudi najbolj za ...