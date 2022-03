Rokometaši velenjskega Gorenja so se v evropski ligi prebili v izločilne boje. Slovenski prvaki so na današnji tekmi v gosteh premagali švedski Sävehof z 28:27 (11:14), napredovanje med najboljših 16 ekip v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini pa so si zagotovili po zmagi francoskega Pauca nad špansko La Riojo s 37:31 (19:16).



Več na Ekipa24.si