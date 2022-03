Evropski obraz Cedevite Olimpije, Omić navdušil navijače Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v Stožicah proti Budućnosti prikazali pravi evropski obraz. Na krilih Jake Blažiča in Alena Omića, ki je navduševal publiko, so prišli do pomembne zmage v EuroCupu. A časa za počitek ne bo. Čez dva dni že čaka nov obračun s Promitheasom, ki je bil v torek prav tako uspešen. Obračun, ki bo v boju za napredovanje za končnico izjemno pomemben.

Sorodno











Oglasi