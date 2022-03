Zmaji nadigrali Budućnost za deseto zaporedno zmago 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu evropskega pokala premagali Budućnost z 92:78. Tako so dosegli deseto zmago v nizu v vseh tekmovanjih. Zadnji poraz so doživeli konec januarja prav proti današnjemu nasprotniku v 14. krogu evropskega pokala. Zmaga proti Budućnosti je hkrati tretja zaporedna v Eurocupu.

