Minister dr. Podgoršek in generalni direktor mag. Miran Mihelič na sejmu Agritech v Celju Vlada RS Minister dr. Jože Podgoršek in generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) mag. Miran Mihelič sta se danes udeležila svečane otvoritve Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech v Celju. Po otvoritvi sta si ogledala bogat razstavni program s predstavitvijo različnih blagovnih znamk kmetijske in gozdarske mehanizacije, predstavljene v kar šestih sejemskih dvoranah.

