Na dobrodelnem koncertu Stopimo skupaj za Ukrajino do zdaj zbranih 637.625 evrov RTV Slovenija RTV Slovenija je skupaj z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas priredila dobrodelni koncert za pomoč beguncem iz Ukrajine. Do zdaj so zbrali 637. 625 evrov, a darujete lahko še naprej.

Sorodno































































































































Oglasi