Olimpija poskrbela za dramatično končnico in veliko zmago SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so četrtfinale proti Beljaku odprli s pomembno zmago. Zmaji so na Koroškem vodili s 5:1, domačim dopustili znižanje na 4:5, na koncu pa odpeljali pomembno zmago s 6:4. Druga tekma četrtfinala, v katerem igrajo na štiri zmage, bo v petek ob 19.45 v Tivoliju.

