(VIDEO) “Neposredni strošek, ki ga bo morala Slovenija zaradi agresije in zvišanja cen energentov dodatno plačati za uvoz energentov, bo skoraj dve milijardi evrov letno” – Robert Golob o neposredni škodi ruske agresije na Ukrajino za Slovenijo topnews.si Glavna prioriteta slovenske energetske in tudi zunanje politike mora v sedanjih razmerah biti ukrepanje glede plina, zagotoviti ga je treba za naslednjo zimo, meni predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Ker je energetska oskrba postala stvar nacionalne varnosti, se je treba usmeriti v obnovljive vire energije, pravi. Robert Golob, Miroslav Gregoric in Tereza Novak bodo […]...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Robert Golob

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Jan Oblak

Samir Handanovič