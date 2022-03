Golob: Glavna prioriteta slovenske politike mora biti ukrepanje glede plina, a ne s terminalom UZP Energetika.NET Glavna prioriteta slovenske energetske in tudi zunanje politike mora v sedanjih razmerah biti ukrepanje glede plina, zagotoviti ga je treba za naslednjo zimo, je včeraj po poročanju RTV Slovenija dejal prvak Gibanja Svoboda Robert Golob. Slovenija bi morala po njegovem mnenju bolje izkoristiti alternativne poti dobave plina, ne podpira pa gradnje plinskega terminala v slovenskem morju. Nasprotno glavni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc meni, da so projekti, kot je terminal UZP, prava usmeritev, saj bi to prineslo diverzifikacijo »vstopnih točk v naš sistem«.

