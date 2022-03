Oblaki bodo do večera prekrili državo, jutri sončno in hladno SiOL.net Popoldne se bo oblačnost razširila nad vso državo, temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo. Dan bo sončen in hladen.

